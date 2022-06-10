انخفاض طفيف بأسعار الذهب اليوم.. عيار 24 يسجل 222 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الخميس.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 222.44 ريال، 59.32 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 203.91 ريال، 54.38 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 194.64 ريال، 51.90 دولار، بينما عيار 18 سجل 166.83 ريال، 44.49 دولار.