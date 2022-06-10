هل يتم إلزام الزوجة المستفيدة من الضمان المطور بإضافة زوجها ؟ «التنمية الاجتماعية» توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إلزام الزوجة التي ترغب في التسجيل والاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بإضافة البيانات الخاصة بزوجها بما فيها دخله الشهري.

وقالت الوزارة ردًا على أحد الاستفسارات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه يجب عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إضافة جميع أفراد الأسرة في المسكن الواحد بشكل كامل. ونوهت وزارة الموارد البشرية بأن نظام الضمان المطور يراعي حال األسرة الُمقيمة داخل المسكن الواحد بشكل كامل وعلى الُمستفيد تقديم بيانات السكن الفعلي للأسرة.

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