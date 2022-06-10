محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشفت وزارة الداخلية المصرية، عن أن مسحة فيروس كورونا التي تجرى للحجاج، تلغى فرصة السفر للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج؛ في حالة كونها إيجابية.

وكانت الوزارة قد اشترطت تقديم مجموعة من البطاقات والتقارير الطبية، يأتي على رأسها البطاقة الصحية الخاصة بتلقي تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعي. ونبهت الوزارة على ضرورة اصطحاب شهادة التطعيم المعتمدة دوليًا الخاصة بتلقي الحاج الجرعات الأساسية من لقاحات كورونا المعتمدة من وزارة الصحة المصرية. كما أهابت الوزارة بالحجاج الالتزام بالتعليمات الصادرة من سلطات المملكة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي الواجب إتباعها في الأراضي المقدسة.

كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تشترط هذا الأمر على مواطنيها لدخول المملكة وأداء الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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