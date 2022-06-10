الكلية التطبيقية بجامعة ام القرى توقع اتفاقيات مع مجموعة من الجهات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_روان بخش

وقعت الكُليَّة التَّطبيقيَّة بجامعة أمِّ القرى اليوم ثمانية اتفاقيَّات تعاون مشتركة مع مجموعة من الجهات التي تمثل القطاع الخاص وغير الربحي؛ وذلك بحضور: رئيس الجامعة أ. د معدي بن محمد آل مذهب، ووكيل الجامعة للشؤون التَّعليميَّة د. عامر الزائدي، ووكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال د. علي الشاعري.

وشملت الاتِّفاقيات التَّوقيع مع كلٍّ من: شركة بصريَّات السَّقاف، وشركة بصريَّات فقيه المحدودة، وشركة حسام المحدودة قسم البصريات، وجمعيَّة مؤازرة لتنمية وتطوير الجهات الأهليَّة ومؤسَّسة محلات زكي للنَّظارات، وجمعيَّة ضيوف مكَّة، وشركة عون للتّقنية .

وبيَّن رئيس الجامعة أ. د معدي بن محمد آل مذهب أنَّ الكليَّة التَّطبيقيَّة تعد من الكُليَّات التي أُنشئت حديثاً لتتواكب مع رؤية وزارة التَّعليم، وهي تحظى بدعم الوزارة بهدف تطوير مخرجات التَّعليم الجامعي بما يخدم القطاعات المختلفة، موضِّحًا أنَّه من المهم ربط تخصُّصات أقسام الكُليَّة بحاجة سوق العمل الفعليَّة؛ وذلك يتحقَّق من خلال التَّعاون المشترك بين الكُليَّة والقطاع الخاص والحكومي وغير الربحي ، وعقد ورش العمل المستمرة لتطوير آليَّة التَّعاون المشتركة وتخريج كفاءات بشريَّة علميَّة مؤهلة و متوائمة مع رؤية المملكة الطموحة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وأوضح عميد الكُليَّة أ. د. صالح الفريح أنَّه بموجب هذه الاتفاقيَّات سيتم تأهيل الطَّلبة المتميِّزين في مختلف التَّخصُّصات من خلال برامج ودبلومات إلى توفير فرص التَّدريب لهم؛ بما يحقّق تنمية قدراتهم، وتعزيز مهاراتهم الحياتيَّة والمهنيَّة، وبما يساهم في انخراطهم المباشر في سوق العمل.