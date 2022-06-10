“الثقافة” توقع اتفاقية تعاون إطارية مع شركة سي جي اي إن إم المحدودة لإثراء القطاع الثقافي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وقعت وزارة الثقافة أمس الخميس في عاصمة جمهورية كوريا سيئول، اتفاقية تعاون إطارية مع شركة سي جي إي إن إم المحدودة لإثراء القطاع الثقافي في المملكة، حيث مثّل الوزارة في التوقيع معالي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، في حين مثّل الشركة الكورية رئيسها التنفيذي السيد سيونج كانج.

وتضمنت الاتفاقية صياغة إطار للتعاون المشترك في قطاعات الأفلام والموسيقى والفعاليات الثقافية، إلى جانب بحث فرص التعاون في مشاريع ثقافية متنوعة، تتضمن أنشطة سينمائية وموسيقية ومراكز ثقافية تقدم عناصر التراث السعودي والكوري في الموسيقى، والفن، والأطعمة، والفنون المسرحية، والتراث، والأفلام، والعمارة.

وجاء توقيع الاتفاقية ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة إلى جمهورية كوريا، بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الثقافية الكورية، وبحث سبل تطويره وتنميته.

وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود التي تقودها وزارة الثقافة لتطوير القطاع الثقافي في المملكة وإثرائه بالتجارب والخبرات العالمية الناجحة في المجالات الثقافية المختلفة، ودعم وتمكين المبدعين السعوديين بمختلف تخصصاتهم، وتوفير خيارات ثقافية نوعية للجمهور السعودي، سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.