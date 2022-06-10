محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل اختفاء مواطن في ظروف غامضة في الرياض.. والكشف عن حالته الصحية

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن فقدان مواطن في مدينة الرياض منذ نهاية شهر رمضان الماضي.

وأوضح الفريق أن المفقود اسمه دخيل بن صالح الدخيل، سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 50 عامًا ومتغيب منذ يوم 29 رمضان الماضي.

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وأشار الفريق إلى أن المفقود شوهد آخر مرة في العليا بالقرب من مدينة الملك فهد الطبية، مضيفا أنه يعاني من اضطراب ذهني.

ودعا الفريق من يجده أو لديه معلومات عنه التواصل مع الفريق أو ذويه.