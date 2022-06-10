محمد بن مسعود - الدمام - السعودية .. جمل نادر سعره 6 ملايين سعودي يباع بـ 50 ألف ريال بعد إصابته بالعين (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بيع جمل نادر بسعر زهيد بعدما كانت قيمته 6 ملايين ريال . وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره صاحب حساب باسم عمار التميمي على سناب شات بيع الجمل النادر في مزاد علني بمبلغ 50 ألف ريال فقط . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأشار التميمي إلى أن الجمل كانت تصل قيمته ل 6 ملايين ريال فيما تم بيعه بمبلغ 50 ألف ريال بعد إصابته بمرض بسبب العين . في إشارة للحسد .

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