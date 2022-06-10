محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على المدينة الخليجية التي سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم كله.. وكم بلغت؟

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، الدكتور عبدالله المسند، عن مدينة خليجية سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم. وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”:”على مستوى العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، تستحوذ الكويت على المقاعد العشر الأولى في القائمة”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وتابع المسند:”الجهراء سجلت 52.1 درجة مئوية، والدمام وصلت إلى 49 درجة مئوية”.

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