اخبار الرياضه السعوديه أولمبي الأخضر.. يتصدر ويتأهل

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخبنا الأولمبي الوطني تحت 23 سنة لدور الثمانية لكأس آسيا بجدارة واستحقاق بعد فوزه على شقيقه المنتخب الإماراتي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لوكوموتيف بالعاصمة الأوزبكية طشقند ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة للبطولة.

شهد اللقاء قوة وإثارة من المنتخبين وقدم نجوم الأخضر واحدة من أجمل مبارياتهم في البطولة، وكاد الثنائي عبدالله رديف وهيثم عسيري من هز الشباك الإماراتية لولا سوء الطالع، إلى أن أتت الدقيقة 57 ومن مجهود فردي أكثر من رائع انطلق أيمن يحيى بالكرة متجاوزاً الدفاع الإماراتي ليواجه الحارس الإماراتي سهيل عبدالله ويضع الكرة على يمينه محرزاً الهدف الأول لمنتخبنا الوطني. وفرض نجوم الأخضر سيطرتهم على اللقاء لاسيما بعد أن تحصل لاعب الإمارات عيد خميس على البطاقة الحمراء بعد دخوله القوي على عوض الناشري (د: 75)، وفي الوقت بدل الضائع احتسب الحكم الأسترالي جوناثون باريرو ركلة جزاء لمنتخبنا الأخضر ليتقدم لها القائد سعود عبدالحميد ويحرز الهدف الثاني (د: 90+2)، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخبنا الوطني المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل متفوقاً بفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي حل ثانياً ليتأهلا سوياً لدور الثمانية الذي سيقام (الأحد) القادم، إذ يلتقي منتخبنا السعودي نظيره منتخب فيتنام وصيف المجموعة الثالثة، فيما يلتقي منتخب اليابان متصدر المجموعة منتخب كوريا الجنوبية.