ارتفاع القيمة السوقية للمستثمرين الأجانب

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ» أن القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)

واصلت مستوياتها القياسية خلال تداولاتها الأخيرة، وبلغت القيمة السوقية لأسهمهم التي يمتلكونها في الشركات (غير الموقوفة) نحو 384.13

مليار ريال، تقسمت على 208 شركات وصندوق، ولم يشمل الرصد شركتي «الكابلات، ثمار» لإيقافهما عن التداول، وقفزت قيمة الأسهم التي يمتلكها

الأجانب بما يعادل 80.2 مليار ريال خلال 8 أشهر فقط، بعد أن كانت القيمة السوقية لأسهم الأجانب نحو 303.9 مليار ريال.

11 تملكاً إستراتيجياً

ويتملك المستثمرون الأجانب في 11 شركة بشكل (استراتيجي)؛ ممثلة في شركات «بترو رابغ، أنابيب الشرق، العربية، ساب، العربي الوطني، أليانز إس إف، ولاء للتأمين، اتحاد الخليج الأهلية، بوبا، تشب، الوطنية»، ولا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي التصرف في الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم؛ فيما يتملك بقية المستثمرين الأجانب في الشركات والصناديق الأخرى كافة بنسب متفاوتة، وخلت ملكيتهم من الاستثمار في شركات هي: «طيبة، مكة للإنشاء، جبل عمر، مدينة المعرفة»، وكان المستثمرون الأجانب ممنوعون سابقاً من الاستثمار في بعض الصناديق العقارية الواقعة ضمن حدود مكة والمدينة، وتم السماح لهم أخيراً بالاستثمار فيها.

الأعلى للقطاع البنكي

واستحوذ القطاع البنكي على النصيب الأعلى من تملك المستثمرين الأجانب، وبلغت قيمة تملك المستثمرين الأجانب فيه نحو 192.17 مليار ريال، تصدرها مصرف الراجحي الذي بلغت ملكية الأجانب فيه نحو 46.4 مليار ريال، ثم البنك الأهلي ثانياً وبلغت القيمة السوقية لأسهم الأجانب فيه 43.69 مليار ريال، ثم بنك ساب الذي يتملك الأجانب فيه نحو 35.36 مليار ريال من إجمالي القيمة السوقية للبنك.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية الذي بلغت ملكية الأجانب فيه نحو 65.99 مليار ريال، كان النصيب الأعلى منها لشركة «سابك» بقيمة 23.86 مليار ريال، ثم شركة معادن وتملك الأجانب بها نحو 10.65 مليار ريال.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع «الطاقة» وبلغت ملكية الأجانب فيه نحو 44.27 مليار ريال، معظمها من نصيب شركة أرامكو بقيمة 33.05 مليار ريال، ثم «بترو رابغ» بقيمة 10.47 مليار ريال.

3.18 % تملك الأجانب في السوق

وتبلغ نسبة ملكية المستثمرين الأجانب نحو 3.18% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وتبلغ القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة نحو 12.1 تريليون ريال، منها 8.93 تريليون ريال ملكية شركة أرامكو فقط.

2.43 تريليون أسهم حرة

يذكر أن إجمالي قيمة الأسهم الحرة للشركات المدرجة تبلغ نحو 2.43 تريليون ريال، تعادل نسبتها 20.04% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، ويقصد بالأسهم الحرة هي الأسهم التي لا يعرف ملاكها، إذ تعلن السوق المالية عن ملكية كبار الملاك ممن يمتلكون 5% من أسهم أي شركة وأكثر، أو المستثمرين الاستراتيجيين، أو أعضاء مجلس الإدارة.