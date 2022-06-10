محمد بن مسعود - الدمام - أحدهما متنكر بزي امرأة .. الداخلية السعودية تعلن القبض على مواطنين بحوزتهما 70 كيلوجراماً من الحشيش في عسير

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من القبض على مواطنَيْن بحوزتهما 70 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر. وأوضحت أن أحد المواطنين تنكر بزي امرأة، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحِيلا لجهة الاختصاص. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : المصدر: أخبار 24

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