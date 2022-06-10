محمد بن مسعود - الدمام - مؤسس متجر داش كام السعودية : المقاطع المسجلة معتمدة من المرور ويتم الأخذ بها (فيديو)

تحدث مؤسس متجر داش كام السعودية، سلطان الشهري، عن المقاطع المسجلة في الداش كام. وقال سلطان الشهري:”المقاطع المسجلة في الداش كام معتمدة من المرور ويتم الأخذ بها والتجاوب معها سريعا”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأشار:”لدينا بالمملكة 18 نوع وموديل للداش كام حسب جودة التصوير ومدتها”، موضحا:”وأسعارها تتراوح بين 450 ريال وحتى 2500 ريال”.

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