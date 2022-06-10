محمد بن مسعود - الدمام - معلم سعودي يخبر طلابه بوضع صورة أفضل طالب لديه داخل صندوق.. وعندما فتحه كل منهم كانت المفاجأة! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة طلبة ملئت وجوههم السعادة والفرحة وتعالت ضحكاتهم. وفي التفاصيل، فقد أخبر معلم سعودي طلابه بأنه وضع صورة أفضل طالب لديه داخل الصندوق، وطلب منهم الذهاب واحداً تلو الآخر لمعرفة النتيجة، ليجدوا مرآة في داخل الصندوق، وما أن يفتحه الطالب حتى يشاهد نفسه ويكتشف هو وزملاؤه الحقيقة الجميلة أنهم جميعًا الأفضل. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : ونالت الفكرة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بمبادرة المعلم الإيجابية.

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