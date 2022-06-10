شكرا لقرائتكم خبر عن «قوارير» يحصد الأفضل للقائمة الطويلة بمهرجان «أفلام السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أفضل فيلم قصير لفيلم "زوال"

- أفضل موسيقى جاءت لفيلم "كيان"

- أفضل تصوير سينمائي حصده فيلم "قوارير"

أسدل مهرجان «أفلام السعودية» الستار عن الدورة الثامنة، والتي جاءت بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وقد تم الإعلان عن الفائزين بمسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة في حفل الختام على مسرح "إثراء"، حيث تنافس ٣٦ فيلماً على ١٢ نخلة ذهبية، وجاءت على النحو التالي:

أولاً مسابقة الأفلام الطويلة حصل فيها: جائزة أفضل فيلم طويل لفيلم "قوارير"، جائزة لجنة التحكيم لـ"التمثيل في فيلم قوارير"، أفضل ممثل ابراهيم الحساوي عن فيلم "قبل أن ننسى"، أفضل ممثلة سمر ششه عن فيلم "كيان"، أفضل موسيقى لفيلم "كيان"، أفضل تصوير سينمائي لفيلم "قوارير"، أفضل سيناريو منفذ لفيلم "قوارير".

أما جوائز مسابقة الأفلام القصيرة حصل فيها: أفضل فيلم قصير لفيلم "زوال" للمخرج مجتبى سعيد، أفضل فيلم وثائقي قصير لفيلم "من ذاكرة الشمال" للمخرج عبدالمحسن المطيري، جائزة جبل طويق لأفضل فيلم قصير عن مدينة سعودية فيلم "جوي" للمخرجة فايزة أمبة، جائزة عبدالله المحيسن لفيلم أول لفيلم "حوض الأحلام" للمخرجة مجدولين الحربي، جائزة الفيلم الخليجي لفيلم "حلم صغير" للمخرجة سراء الشحي.