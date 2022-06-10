شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % نسبة التحصين بالمملكة.. جدار المناعة المجتمعية يصد مناورات «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلسلات المتحور والتغير الموسمي وراء زيادة الإصابات

الجرعات التنشيطية ضرورة للحد من التنويم والمضاعفات

أكد وكيل وزارة الصحة د. هاني جوخدار، استقرار الوضع الصحي بالمملكة، لارتفاع المناعة المجتمعية، وتجاوز نسبة التطعيم بلقاحات كورونا الـ80 %، إضافة إلى تحصين ما يزيد على 80 %، من المستهدفين بالجرعة الثالثة، مشيرًا إلى ارتفاع الإصابات، عالميًّا، خلال الفترة الماضية، نتيجة لتسلسلات «أوميكرون»، وليس ظهور متحور جديد.

الجرعات التنشيطية

وقال إن القطاع الصحي في المملكة لم يتأثر لارتفاع المناعة المجتمعية، والوضع مطمئن، حاثًّا المواطنين والمقيمين على استكمال الجرعات التنشيطية؛ خاصة أن أغلب حالات العناية المركزة، لم تستكمل الجرعات.

وأشار جوخدار إلى أن تزايد عدد الإصابات يعود للتراخي وعدم التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية من الفيروس، كون أعراض الإصابة خفيفة، بما تسبب في زيادة العدوى وارتفاع أعداد الإصابات المسجلة يوميًّا بالمملكة.

انتقال الفيروسات

وذكرت استشاري طب الأسرة والأستاذ المشارك بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. ملاك الشمري: إن التقلبات الجوية والعواصف الرملية وارتفاع درجة الحرارة بين الداخل والخارج، تتسبب في انتقال الفيروسات بشكل أسرع. وبيَّنت الشمري: في المنحنى الوبائي المعروف للفيروسات شديدة العدوى، نمر بفترات خمول وارتفاع، كما أن انتشار فيروسات الإنفلونزا والتهابات الحلق الموسمية بين الأطفال والتراخي في الإجراءات الاحترازية، خصوصًا فيما يتعلق بالعزل، وارتداء الكمامات، أبرز أسباب سرعة العدوى، لذلك ننصح بالانتباه والحرص عليها كي لا نشهد ارتفاعات أخرى.

وشددت على أهمية تلقي الجرعة الرابعة المنشطة للفئات الأكثر عُرضة لمضاعفات الإصابة، إضافة إلى ضرورة غياب الأطفال من المدارس، حال ظهور أعراض عليهم؛ كونهم من أكبر ناقلي الفيروس حال إصابتهم.

سرعة العدوى

وأوضحت الأستاذ المساعد بقسم طب الأسرة والمجتمع د. غادة اليوسف أن الزيادة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الأيام المنصرمة، ترجع لنشاط متحور أوميكرون، المعروف بسرعة انتشاره، مقارنة بغيره، إضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكثرة التجمعات، وهو ما يتطلب الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أكثر من قبل؛ للحد من انتقال الفيروس، وسرعة العدوى.