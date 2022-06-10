شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها المستودعات المعتمدة.. 3 شروط لفسح آفات الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر منصة استطلاع، مشروع شروط ومتطلبات فسح مبيدات «آفات» الصحة العامة، وينتهي بتاريخ 17 سبتمبر المقبل، استنادًا على قانون «نظام» المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/٦٧» بتاريخ 1427/11/14هـ؛ بهدف استحداث متطلبات فسح مبيدات «آفات» الصحة العامة لتنظيم العملية التفتيشية، وسهولة الوصول إلى المعلومة من قبل المستورد والتقليل من الاستفسارات حيال المنتجات مدار البحث.

وتضمنت الشروط التي أقرتها الهيئة «التسجيل» في السجل الوطني لمنشآت ومنتجات المبيدات، وأن يكون للمستورد مستودع معتمد من الهيئة يسمح له بممارسة نشاط تخزين المنتج المراد فسحه، والحصول على إذن استيراد خاص بالإرسالية صادر من الهيئة، أما متطلبات الفسح فاشترطت الهيئة تقديم إذن الاستيراد الخاص بالإرسالية الصادر من الهيئة، وتقديم شهادة تسجيل وتداول مبيد صادر من الهيئة، وتقديم صورة من شهادة المنشأ، إضافة إلى صورة من بوليصة الشحن، وصورة من البيان الجمركي، وتقديم صورة الفاتورة الصادرة من الشركة المنتجة أو المصدرة، وأن تحتوي على الاسم العلمي للمادة الفعَّالة، والكمية ووحدتها، واسم وعنوان الشركة الصانعة، ورقم التشغيلة، وأن تقدم جميع المتطلبات عبر منصة فسح.

ولفتت الهيئة إلى أنه على المستوردين الاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ الفسح، والالتزام بجميع الإجراءات والمتطلبات والتعاميم التي تصدرها الهيئة، إضافة إلى الالتزام بقائمة مبيدات اَفات الصحة العامة المدرجة لدى الهيئة، والمنشورة في الموقع الإلكتروني، والالتزام باشتراطات البطاقة التعريفية لمبيدات اَفات الصحة العامة، والالتزام بالمواصفات الخليجية «اشتراطات مبيدات الآفات GSO 133/2004»، وبشروط النقل والتخزين المدرجة، كما يحق للهيئة سحب عينات من إرساليات مبيدات آفات الصحة العامة وإحالتها للفحوصات المخبرية الروتينية للتأكد من مطابقتها اشتراطات ومتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة، على أن يتحمل المستورد تكاليف تلك الفحوصات في المختبرات المعتمدة الحاصلة على تعيين من قبل الهيئة.