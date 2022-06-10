شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبيل 2» تنتج 400 ألف م3 مياه محلاة يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الإمداد المائي، ببدء إنتاج المياه المحلاة من منظومة الجبيل «المرحلة الثانية»، وهي أحد مشاريع المؤسسة التنموية الجديدة، التي تعمل بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة، وتستهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه وسد الاحتياج، بطاقة تصميمية تبلغ 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

جهود إنتاجيةواطلع محافظ المؤسسة م. عبدالله العبدالكريم، على سير الأعمال في المنظومة، التي انطلق إنتاجها من أواخر شهر مايو الماضي، وذلك خلال جولته التفقدية لمنظومات ومشاريع المنطقة الشرقية، التي وقف خلالها على الجهود الإنتاجية لتعزيز أمن الإمداد. واطمأن خلال الجولة التي رافقه فيها قيادات المؤسسة، على كفاءة المشاريع ومواءمتها للأهداف والمبادرات الإستراتيجية، لزيادة الإنتاج وتمكين التقنيات الصديقة للبيئة والذكاء الاصطناعي، بأعلى كفاءة وموثوقية، ودعم خطط الحد من الانبعاثات والاستدامة البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة، وتطبيق أفضل المعايير العالمية والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة.

المرحلة الثالثة

وزار مشروع نظام نقل مياه الجبيل - المنطقة الشرقية «المرحلة الثالثة»، الذي يبلغ طوله 133 كلم، وبسعة نقل 900 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ويستهدف إمداد محافظات ومراكز «صفوى - رأس تنورة - القطيف - الدمام - الأمانة - الصواري - الخبر».

كما تفقد مشروع نظام نقل مياه الخبر - الدمام البالغ طوله 27 كلم، وبسعة نقل 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، ويتضمّن المشروع 5 خزانات تستهدف خدمة مدينتي الخبر والدمام. وتفقد منظومة إنتاج مياه الجبيل «أكبر منظومة تعمل بتقنية التناضح العكسي في العالم»، التي تُقدَّر سعتها التصميمية بنحو مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، ومشروع منظومة الخبر، التي تنتج 630 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

رفع الكفاءة وشدد في ختام جولته على رفع كفاءة قطاعات المؤسسة، والعمل على دعم المبادرة الإستراتيجية للحد من الانبعاثات والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، حيث يصب ذلك في رفع الكفاءة ودرجة الموثوقية، جنبًا إلى جنب مع تحرّيها لأمثل الحلول البيئية بالتحوّل لتقنيات نظيفة وابتكار تقنيات تحسّن الأثر البيئي، وتساهم في الحفاظ على أمن واستدامة إمداد المياه، التي تُعد أحد أهم مستهدفاتها الأساسية للتطور والتميز وخلق فرص جديدة تدعم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.