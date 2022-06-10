شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط لسفر «العمالة المنزلية» عبر جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إجراءات عبور العمالة المنزلية، للمواطنين والمقيمين، بين مملكتي السعودية والبحرين، مؤكدةً ضرورة وجود الإقامة وجواز السفر «ساريي المفعول»، ومرافقة صاحب العمل أو عائلته، إضافة للتأمين الطبي، كشرط لقدومهم للسعودية، فيما يشترط لقدومهم إلى مملكة البحرين وجود إقامة سارية المفعول في دول مجلس التعاون، وجواز سفر، ومرافقة صاحب العمل أو عائلته.

وتشهد منطقة إنهاء الإجراءات في جسر الملك فهد، إقبالًا كبيرًا من المسافرين، منذ رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية، وزادت أعداد المسافرين بشكل ملحوظ بين المملكتين خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت إدارة الجوازات بالمنطقة الشرقية حرصها على إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالمسافرين المغادرين والقادمين إلى المملكة بكل يسر وسهولة، بالتنسيق مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة، مبينةً أن إدارة الجوازات تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية بمنطقة إنهاء الإجراءات بالمنفذ الحدودي الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين، حيث تشهد انسيابية متميزة في حركة المسافرين.