شكرا لقرائتكم خبر عن 16 طالبة من الأصالة يشاركن في تصميم وحدات سكنية لمأوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت 16 طالبة من كليات الأصالة ممثلة بكلية العمارة والتصميم في مبادرة التصميم التطوعية التي أقامتها جمعية مأوى الخيرية والتي تهدف إلى استشعار الطلاب والطالبات دورهم بالقيام بأعمال الخدمة المجتمعية والارتقاء بالمخرجات العلمية والعملية وربطها بسوق العمل من خلال تطبيق مهارات التحليل والتصميم لديهم.

وقد اختتمت المبادرة مطلع شهر يونيو باستعراض نماذج مقدمة من الطالبات وتم تكريمهن نظير عملهن على تصميم وحدات سكنية لمستحقيها من مستفيدي الجمعية، والتي كانت بقيادة رئيسة لجنة الأنشطة والخدمة المجتمعية وعضو هيئة التدريس في كلية العمارة م. بشائر سامي الفهيد، ومشرفة التطوع في جمعية مأوى الأستاذة أسماء مسند القحطاني، وذلك بحضور أعضاء الجمعية؛ المدير التنفيذي م. محمد السمّان، ومدير إدارة تطوير الأعمال أ. الحسن المشيخي، ومدير العلاقات العامة والإعلام أ. يوسف الفردوس، والمهندس الفني م. محمد السبيعي.

ومن الأصالة كل من: المشرف العام لكليات الأصالة د. محمد بابصيل، ونائب الرئيس أ. عبدالرحمن الخلوفي، وعميدة كلية العمارة والتصميم د. سكينة الموسى، ووكيلة كلية العمارة والتصميم د. فاطمة آل سيف، ومديرة كلية العمارة والتصميم م. فاطمة المثّال وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعلاقات العامة. وأعربت عميدة كلية العمارة والتصميم د. سكينة الموسى، عن مدى سعادتها بمشاركة طالبات كلية العمارة والتصميم للمرة الأولى في مبادرة مجتمعية هدفها إنساني قائم على الارتقاء بجودة المساكن، مضيفةً أن كلية العمارة والتصميم تطمح أن تكون رائدة في مجال الخدمة المجتمعية في جميع مجالات العمارة والتصميم، أملا في أن تنخرط الطالبات في أعمال واقعية ذات أهداف سامية تعزز حس المسؤولية والمشاركة لدى معماريي ومصممي المستقبل.

ومن جهته أوضح المتحدث الرسمي لجمعية مأوى الأستاذ يوسف الفردوس أن التعاون مع كليات الأصالة جاء ضمن إستراتيجية الجمعية في التكامل مع الجهات الأكاديمية والتماثل في تحقيق الأهداف المشتركة والسعي لتفعيلها على أكمل وجه من خلال مساهمة طلاب وطالبات الوطن الغالي في تطوير منتجات مأوى، مشيرًا بأن مثل هذه المبادرات تسهم في غرس القيم وتعزيز التواصل وصقل مهارات الطلاب والطالبات كما رفع الفردوس شكر وتقدير مجلس إدارة مأوى لكليات الأصالة لدعمهم وتفاعلهم مع الجمعية.