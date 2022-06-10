شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أركان و4 أوراق عمل في «ملتقى التميز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت اللجنة الإشرافية بتعليم المنطقة الشرقية، خلال اجتماعها التحضيري، أمس الأول، جدول أعمال ملتقى التميز، الذي تستضيفه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالدمام، الثلاثاء المقبل.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي سعيد الباحص: إن برامج الملتقى تتضمن معرضا يضم 6 أركان، تستعرض تجارب مدارس ومعلمين في الحصول على الجوائز المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن الملتقى يشمل كذلك عرضا شاملا لملف «الاعتماد المدرسي» إحدى مبادرات تعليم المنطقة الشرقية.

وبيّن أن تعليم الشرقية سيطلق جائزة التميز المؤسسي «IQEM»، ويدشن النسخة الرابعة من جائزة عبدالله فؤاد لتعزيز القيم، موضحا أن الملتقى سيناقش 4 أوراق عمل، تتمحور حول تعزيز التميز المؤسسي، الذي يعد أحد أهم أهداف إدارة التعليم في بناء منظومة التطوير.

ويختتم الملتقى بالإعلان عن المدارس الحاصلة على الاعتماد المدرسي في المنطقة الشرقية.