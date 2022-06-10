شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين مخالفتين بصناعية دلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام منشأتين بالتعاون مع «الأمن الوقائي، ووزارة التجارة، والدفاع المدني، ومكتب العمل، والجوازات»، وذلك خلال حملاتها الميدانية على المنشآت الاستثمارية في صناعية دلة، والتي تستهدف التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات النظامية للمواقع الاستثمارية.

وأكدت البلدية استمرار إغلاق وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين. فيما واصلت الجولات الميدانية على المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق المنشآت للاشتراطات الخاصة بأشغال الأرصفة المرخصة من قِبَل البلدية.

وكانت البلدية ممثلة بلجنة نهل الرمال، رصدت 7 شاحنات وشيول لقيامها بتجريف الأراضي ونهل الرمال من المناطق غير المخصصة. واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.