شكرا لقرائتكم خبر عن «عطاء كريم» تعزز الرعاية المنزلية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع رئيس تشغيل شبكة القطيف الصحية د. رياض الموسى عدة شراكات اجتماعية ضمن اتفاقية «عطاء كريم» لدعم خدمات الرعاية المنزلية بالشبكة. كما وقع اتفاقية مع إحدى شركات المقاولات لإنشاء وتمويل 3 أركان ألعاب أطفال واستراحات خارجية للمرضى.

وكان د. الموسى افتتح الصالة الرياضية العلاجية بصحي التوبي بدعم من جمعية التنمية الأهلية، بهدف نشر ثقافة العلاج بالتمارين الحركية وتسريع عملية الشفاء وتقليل الألم وتحسين جودة الحياة. وتستهدف الصالة تأهيل حالات «مرضى سرطان الثدي بعد الجراحة وإزالة الغدد الليمفاوية، ومرضى آلام الظهر وآلام الرقبة، والمرضى الذين يعانون من خشونة حركة مفصل الكتف أو تجمده، والمرضى الذين يعانون من آلام الركبة المزمنة».