شكرا لقرائتكم خبر عن 81 % توطينا بقطاع الإيواء والسياحة في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس الأول، زيارات ميدانية على نشاط قطاع الإيواء والسياحة بمدينة نجران ومحافظة حبونا، لمتابعة تطبيق قرارات التوطين. وشملت الجولات 56 منشأة تعمل في النشاط، أظهرت وصول نسبة التوطين إلى 81 % في المنشآت التي جرت زيارتها، بواقع عمل 116 موظفا سعوديا في نشاط الإيواء والسياحة، منهم 7 موظفات سعوديات، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في النشاط 27 وافدا من مختلف الجنسيات، وحصر 14 فرصة وظيفية، جار العمل على تجهيزها لشغلها بمواطنين، إضافة إلى إنذار منشأة واحدة مع منحها مهلة تصحيحية لتعديل أوضاعها. وأكدت اللجنة استمرار أعمالها في متابعة التوطين في القطاعات المستهدفة، وتطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين لها.