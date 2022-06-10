شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة علمية.. 16 جامعة سعودية تدخل تصنيف «QS» العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفز تصنيف الجامعات السعودية في مؤشر تصنيف QS للجامعات العالمية إلى 16 جامعة في العام 2023 بزيادة 7 جامعات عن التصنيف الصادر للعام 2019، إذ كان عدد الجامعات السعودية في حينه 9 جامعات. وشهد تصنيف QS نموا طرديا للجامعات السعودية المدرجة في سلم التصنيف، وذلك على مدى 5 سنوات متتالية بداية من 2019 بوجود 9 جامعات، و2020 بوجود 10 جامعات، وكذلك لعام 2021 بوجود 11 جامعة، وزيادة ثابتة للثلاثة الأعوام الأولى بمعدل جامعة واحدة عن كل عام، وصولا إلى 14 جامعة في عام 2022، و16 جامعة في تصنيف 2023، وذلك بدخول 5 جامعات في النسختين الأخيرتين من التصنيف. وستصبح المملكة على بعد 6 مراكز فقط لتدخل ضمن قائمة الدول التي تضم أفضل 100 جامعة عالمية، وتتصدر جامعة الملك عبدالعزيز الجامعات السعودية، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، كما دخلت جامعتا الفيصل، والحدود الشمالية في التصنيف لأول مرة. ويعد تصنيف QS تصنيفا مهما لتقييم الجامعات وفق عدد من المعايير، أهمها السمعة، التي يتم احتسابها ضمن أكبر استبيان لآراء الأكاديميين حول العالم، وذلك بإرساله لأكثر من 130 ألف خبير.