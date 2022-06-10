شكرا لقرائتكم خبر عن 79 موقعا للمناحل بمحمية الإمام تركي بن عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، 79 موقعا لتربية النحل داخل وحول المحمية، وفقا للضوابط والأحكام التي تضمن حماية الحياة الفطرية واستدامتها في المحمية. وأوضحت المحمية، أنه لا يمكن اتخاذ أي موقع آخر غير المواقع المحددة في الخريطة، وسيتم إبلاغ جميع مقدمي التصاريح بإحداثيات المواقع مع التصاريح وإرسالها لهم قريبا، مع إمكانية زيادة عدد الخلايا حسب ما هو موضح في تصريح وزارة البيئة والمياه والزراعة. يذكر أن المحمية قد خصصت لكل مربي نحل مربعا مساحته 3 كم2 تعبيرا عن رغبة المحمية في دعم ومساعدة المجتمع المحلي على تنمية برامج إنتاج العسل.