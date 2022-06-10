شكرا لقرائتكم خبر عن بموافقة خادم الحرمين.. إقامة مسابقة سنوية بموريتانيا للقرآن الكريم والسنة النبوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظه الله"، على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا (للقرآن الكريم، والسنة النبوية) على مستوى دول غرب أفريقيا برعاية المملكة، وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين.

وتأتي المسابقة التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع نظيرتها في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، امتدادًا للرعاية الكريمة، والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لكتاب الله الكريم، وسنة المصطفى "صلى الله عليه وسلم".

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ"يحفظهما الله"؛ لما يوليانه من عناية خاصة بكتاب الله "عز وجل"، والسنة النبوية، وحفظتهما، وذلك امتدادًا لجهود هذه الدولة المباركة في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية للمسلمين في أنحاء العالم.

وبيَّن أن المسابقة ستقام خلال الربع الأول من العام القادم 1444هـ، في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة تعميقًا لأواصر التعاون الثنائي في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما كل خير على ما يقومان به من أعمال متواصلة لخدمة المسلمين بالعالم، وأن يديم على المملكة، وجميع بلاد العالم الأمن والأمان والاستقرار والتقدم.