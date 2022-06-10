شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان ينوه بجهود المملكة لمواجهة العنف الأسري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمّن رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- بتحقيق الاستقرار الأسري، مؤكداً الدور والجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة ظاهرة العنف الأسري، مما جعلها في طليعة الدول المبادرة من خلال اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة.

وقال في كلمة له خلال افتتاحه ندوة بعنوان: «دور الإرشاد الأسري كخط دفاع في مواجهة العنف»، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا العنف بجميع أشكاله وأنواعه، وذلك بالعمل من خلال أجهزتها على التفاعل مع قضايا العنف والتأكيد على حقوق المعنفين وحمايتهم بالتعاون مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة.

وأضاف إن الهيئة لديها مركز اتصالات متقدم يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، مبينًا أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة بموضوع العنف، لكنها تؤكد دائمًا على حقوق المعنفين وحمايتهم.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على مسائل العنف وتعدها من المسائل الجوهرية، حيث إن حق المعنف محفوظ، مشيرًا إلى أن أعداد هذه الظاهرة ليست بالكبيرة إلا أنه من الواجب التعامل معها، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة الكريمة -يحفظها الله- على معالجة هذه الظاهرة والعمل على كل ما يحقق استقرار الأسرة وتماسكها، مشددًا في ذات الوقت على أن الإرشاد الأسري له دورٌ كبيرٌ في موضوع الحماية والتدخل السريع لمعالجة الكثير من المشاكل قبل تفاقهما، مشيرًا إلى أن مسائل العنف بالنسبة للهيئة من المسائل الجوهرية وحق المعنف حق محفوظ.