شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يطلع على منظومة خدمات الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن د. توفيق الربيعة.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض المواقع والمحطات التي يمر بها ضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمدينة المنورة، ومنظومة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المعايير بما يترجم تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في تهيئة الأجواء بالمدينتين المقدستين للتيسير على ضيوف الرحمن، خلال أداء النسك في أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة، مشيدًا بأداء البرنامج في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف بما يسهم في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية من خلال زيارة مواقع التاريخ الإسلامي بالمدينة المنورة.

واطّلع الأمير فيصل بن سلمان على ملامح من تفاصيل رحلة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة ابتداءً بالمنافذ والمواقيت المكانية مرورًا بثاني الحرمين الشريفين، واستمع إلى استعدادات الجهات الحكومية المشاركة ميدانيًّا في منظومة خدمات الحج للموسم الجاري.

وأكد وزير الحج والعمرة أن البرنامج بالتشارك والتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة التطوير والأمانة ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، وجميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي، يعملون كمنظومة واحدة متناغمة لخدمة ضيوف الرحمن لتقديم أقصى درجات الرعاية والعناية والتيسير لضيوف الرحمن.