شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الأمني بأفريقيا لمعالجة أسباب الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الأمني على المستويَين الدولي والإقليمي مع الجهات الأمنية في أفريقيا، ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، وضرورة مشاركة جميع كيانات الأمم المتحدة في المزيد من التعاون مع البلدان الأفريقية، فيما يتعلق بالمساعدة التقنية، وتحديد فجوات بناء القدرات، ودعم تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (GCTS).

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، خلال الاجتماع الثامن لتنسيق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقدته أمس لجنة الاتفاق على مناقشة إستراتيجية (تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة في أفريقيا).