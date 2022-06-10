شكرا لقرائتكم خبر عن نيابةً عن الملك.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، مراسم تنصيب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، وذلك في الحفل الذي أقيم في مطار آدم عدي الدولي، بالعاصمة مقديشو.

والتقى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، سمو وزير الخارجية، حيث نقل له تهنئة وتحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - له، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، وللصومال وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار؛ فيما حمَّله الرئيس الصومالي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. وأكد سمو وزير الخارجية له، تطلّع المملكة لاستمرار العمل على توطيد علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل معًا على تعزيزها والدفع بها نحو آفاق أرحب.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.