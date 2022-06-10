محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مشهورة سناب السعودية “رهف القحطاني” تعثر على رسالة غريبة من مجهول أمام باب شقتها .. وعندما قرأت محتواها كانت المفاجأة! (فيديو)

تفاجأت مشهورة سناب شات، رهف القحطاني، الشهيرة بـ “وذ نكهة”، برسالة تركها شخص مجهول الهوية أمام باب منزلها. وأوضحت خلال بث مباشر على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الرسالة كان مكتوب فيها “نورتي حارتنا وذ نكهة”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأثار استغرابها كيف عرف صاحب الرسالة شقتها قائلة :” كيف عرفت شقتي أكيد إنك متابع البث ولا كيف تعرف إني صاحية “. واتهمت شخص مجهول بقطع رزقها وسرقة حسابها على تطبيق “واتساب”، قائلة: “تم تهكير واتساب الخاص بي منذ يومين.. رجعته أنا الواتس آب.. طبعا أنا ما أعرف يعني الواتساب هذا رزقي.. أنت لماذا تريد أن تقطع رزقي؟ هه؟.. ماذا فعلت لك أنا؟ كيف أضريت بك؟ اكرهني بكيفك واختلف معي بكل شيء”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مشهورة سناب السعودية "رهف القحطاني" تعثر على رسالة غريبة من مجهول أمام باب شقتها .. وعندما قرأت محتواها كانت المفاجأة! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.