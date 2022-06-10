سقوط طالب من الدور الثالث بمدرسة بمكة.. وزملاؤه يكشفون تفاصيل الواقعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف أحد زملاء الطالب الذي تَعَرض للسقوط من الدور الثالث بإحدى المدارس الثانوية بشارع الحج بمكة المكرمة؛ أمس الأربعاء، ، تفاصيل جديدة حول الواقعة وكيف ذهب إلى سطح المدرسة قبل أن يتعرض للسقوط، وكيف تلقوا الخبر داخل فصلهم الدراسي

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد باشرت أمس الأربعاء، حادثة سقوط طالب من الدور الثالث بإحدى المدارس الثانوية بشارع الحج بمكة، بعد تلقيها البلاغ؛ حيث فتحت ملف تحقيق حول الحادثة في حينه؛ فيما تم نقل الطالب إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، ومن ثم تم إحالته إلى مستشفى النور التخصصي بمكة لتلقي العلاج؛ ولا يزال في المستشفى

وبحسب أحد زملائه في الفصل؛ قال إن الطالب الذي سقط من الدور الثالث من سطح المدرسة، يدرس معه في الفصل نفسه، وذهب برفقة ثلاثة من زملائه إلى سطح المدرسة، قبل أن يعود طالب منهم إلى الفصل تَبِعه الآخر مسرعًا، وأبلغ المعلم بسقوط زميله من الدور الثالث؛ بالتحديد من سطح المدرسة

وتولت الجهات الأمنية بدورها التحقيق في الحادثة؛ فيما لا يزال الطالب على السرير الأبيض بمستشفى النور التخصصي لتلقي العلاج جراء الإصابات المتفرقة التي تعرض لها