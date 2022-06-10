مقتل طالب برصاص مسلحين من “قسد” في ريف الرقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قتل طالب وجُرح آخر في ريف الرقة في سوريا إثر إطلاق الرصاص على مجموعة من الطلاب خلال عودتهم من الامتحانات، حسبما ذكرت وكالة “سانا”. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، “أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على مجموعة من الطلاب أثناء عودتهم من الامتحانات بالقرب من ضفة نهر الفرات في قرية شنان جنوب مدينة الرقة ما أدى إلى استشهاد طالب وإصابة آخر بجروح”.
وأشارت المصادر إلى أن “قسد” استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة التي “تسودها حالة من الغضب والتوتر بين الأهالي جراء استهداف الميليشيا أبناءهم وإمعانها في ممارساتها الإجرامية ضدهم”. حسب الوكالة.
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