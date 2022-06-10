الهلال الأحمر بالقصيم ينفذ فرضية حادث انقلاب حافلة على طريق المدينة السريع وإصابة 25 راكباً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم مساء يوم الخميس الموافق 9 يونيو 10 ذو القعدة خطة فرضية حادث انقلاب حافلة على طريق القصيم المدينة المنورة السريع بالقرب من مركز إسعاف البتراء بمحافظة النبهانية نتج عنه 25 إصابة متنوعة حيث شاركت في تقديم الخدمة الإسعافية عشر فرق إسعاف بمساندة سيارة نقل غير إسعافي وسيارة غرفة عمليات متنقلة

وتهدف الهيئة بإقامة مثل هذه التمارين والفرضيات للتأكد من كافة الاستعدادات ولضمان جودة الخدمة التي تقدمها الهيئة لاسيما وأن المملكة تستعد هذه الأيام لاستقبال موسم الحج ولزيادة التنسيق والتعاون مابين فرع الهيئة و كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة وصولاً للهدف المنشود في تحقيق السلامة والخدمة الطبية الإسعافية اللازمة على أتم وجه

الجدير بالذكر ان الفرضية كانت بحضور مساعد المدير العام للشؤون الفنية و كلاً من مدراء إدارات شؤون العمليات و الإستدامة التشغيلية و المراكز الإسعافية و الاستجابة الموسمية والطارئة