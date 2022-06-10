محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية في ثلاث مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق، تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله

وتشمل الحالة الجوية استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على كل من منطقة عسير وجازان ومكة المكرمة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الساعة من مساء اليوم الجمعة بمشيئة الله

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ارتفاع درجات الحرارة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقر على معظم مناطق المملكة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي

ارتفاع حالة الموج

كما توقع أن يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كيلو متر في الساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج