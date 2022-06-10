اخبار السعوديه

القبض على مقيم بحوزته 120 كجم من القات

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تسوير الأراضي الفضاء في العاصمة يوليو المقبل

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في مدينة الرياض، والتي تعد من مبادرات القطاع...

869bf5ba93.jpgالرياض: دوت الخليج
314e30cb4f.jpg11 ذو القعدة 1443 هـ
القبض على مواطن بحوزته 42.9 كيلو غرام حشيش. (موقع المكافحة)

القبض على مواطن بحوزته 80 ألف قرص من الإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير، بحوزته (80.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في مركبته، وجرى...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png10 ذو القعدة 1443 هـ

إغلاق 25 منشأة خلال أسبوع بعسير

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال الأسبوع الماضي، 3075 جولة رقابية, على المنشآت التجارية ومحال بيع المواد الغذائية، وذلك للتأكد...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png10 ذو القعدة 1443 هـ

ردود الفعل الضارة للغذاء بجمعية مرضى عنيزة

نظمت جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة محاضرة عن بعد بعنوان «ردود الفعل الضارة للغذاء» قدمتها رئيسة قسم التوعية الصحية في الجمعية...

icon-byline.pngعنيزة: عبدالرحمن الفنيخ
icon-clock.png10 ذو القعدة 1443 هـ

نافذ تصدر 700 ألف سند رقمي خلال 3 أشهر

أصدرت منصة نافذ التابعة لوزارة العدل 700 ألف سند إلكتروني، خلال الربع الأول من 2022، للأفراد والشركات، حيث تسهم المنصة في مراجعة سندات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 ذو القعدة 1443 هـ

الدفاع المدني يحذر من ترك أدوات قابلة للانفجار داخل السيارة

في ظل الأجواء الحارة عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف الدفاع المدني يأكد على خلو المركبة من (عبوات الغاز - السجائر الالكترونية -...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 ذو القعدة 1443 هـ

حساب المواطن يودع مخصص دعم يونيو

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 ذو القعدة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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