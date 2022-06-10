القبض على مقيم بحوزته 120 كجم من القات

تسوير الأراضي الفضاء في العاصمة يوليو المقبل أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في مدينة الرياض، والتي تعد من مبادرات القطاع... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 11 ذو القعدة 1443 هـ 11 ذو القعدة 1443 هـ

القبض على مواطن بحوزته 80 ألف قرص من الإمفيتامين قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير، بحوزته (80.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في مركبته، وجرى... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

إغلاق 25 منشأة خلال أسبوع بعسير نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال الأسبوع الماضي، 3075 جولة رقابية, على المنشآت التجارية ومحال بيع المواد الغذائية، وذلك للتأكد... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

ردود الفعل الضارة للغذاء بجمعية مرضى عنيزة نظمت جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة محاضرة عن بعد بعنوان «ردود الفعل الضارة للغذاء» قدمتها رئيسة قسم التوعية الصحية في الجمعية... عنيزة: عبدالرحمن الفنيخ عنيزة: عبدالرحمن الفنيخ 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

نافذ تصدر 700 ألف سند رقمي خلال 3 أشهر أصدرت منصة نافذ التابعة لوزارة العدل 700 ألف سند إلكتروني، خلال الربع الأول من 2022، للأفراد والشركات، حيث تسهم المنصة في مراجعة سندات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

الدفاع المدني يحذر من ترك أدوات قابلة للانفجار داخل السيارة في ظل الأجواء الحارة عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف الدفاع المدني يأكد على خلو المركبة من (عبوات الغاز - السجائر الالكترونية -... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

حساب المواطن يودع مخصص دعم يونيو أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1443 هـ 10 ذو القعدة 1443 هـ

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