القبض على مقيم بحوزته 120 كجم من القات

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تسوير الأراضي الفضاء في العاصمة يوليو المقبل
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في مدينة الرياض، والتي تعد من مبادرات القطاع...
القبض على مواطن بحوزته 80 ألف قرص من الإمفيتامين
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير، بحوزته (80.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في مركبته، وجرى...
إغلاق 25 منشأة خلال أسبوع بعسير
نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال الأسبوع الماضي، 3075 جولة رقابية, على المنشآت التجارية ومحال بيع المواد الغذائية، وذلك للتأكد...
ردود الفعل الضارة للغذاء بجمعية مرضى عنيزة
نظمت جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة محاضرة عن بعد بعنوان «ردود الفعل الضارة للغذاء» قدمتها رئيسة قسم التوعية الصحية في الجمعية...
نافذ تصدر 700 ألف سند رقمي خلال 3 أشهر
أصدرت منصة نافذ التابعة لوزارة العدل 700 ألف سند إلكتروني، خلال الربع الأول من 2022، للأفراد والشركات، حيث تسهم المنصة في مراجعة سندات...
الدفاع المدني يحذر من ترك أدوات قابلة للانفجار داخل السيارة
في ظل الأجواء الحارة عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف الدفاع المدني يأكد على خلو المركبة من (عبوات الغاز - السجائر الالكترونية -...
حساب المواطن يودع مخصص دعم يونيو
أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...
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