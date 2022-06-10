تسوير الأراضي الفضاء في العاصمة يوليو المقبل

وأوضحت أمانة الرياض أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع يوليو المقبل، بمهلة تمتد 3 أشهر للتنفيذ، وتشمل 5 طرق رئيسة، وهي طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي وحتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وطريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع شارع وادي حنيفة، وطريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع طريق الملك خالد، وطريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب وحتى مخرج الدائري الثاني.
وبينت الأمانة أن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، ومنع التخلص العشوائي لمخلفات البناء، وحماية الأراضي من التعديات المخالفة للأنظمة.
وثمنت شراكة السكّان والتزامهم بالمبادرة الوطنية، التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، والمحافظة على جماليتها، تحقيقًا لمستهدفاتها الطموحة.
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