شاهد.. أغرب مسجد تم إنشائه في المملكة منذ 15 عاماً بمدينة الرس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: روى المهندس محمد الخليفة قصة إنشائه مسجدا تحت الأرض بدون أعمدة على شكل مغارة في الرس وذلك قبل 15 عاما. وقال في تصريحات لقناة ” الإخبارية” :” تم بناء المسجد من الرمل والحجارة الجبلية التي سكب فوقها الخرسانة. وأشار إلى أن المسجد صمم بطريقة هندسية تسمح بإضاءته وتكييفه دون استخدام الكهرباء ، وتابع:” تم عمل 7 فتحات وفقاً لتتبع مسارات الشمس ما سمح بإضاءة المكان من خلال الطاقة الشمسية “ولفت إلى أن المسجد يعتمد على التهوية الطبيعية ومازال يستقبل المصلين منذ إنشائه وحتى الآن.

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