المستشار قطان يلتقي بوزير خارجية زامبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض التقى معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية زامبيا جوزيف مالانجي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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