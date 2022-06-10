محمد بن مسعود - الدمام - وحوش وحيوانات مفترسة تهاجم المارة في الشوارع بشكل مفاجئ .. فيديو لأصحاب القلوب القوية

انتشر مؤخراً فيديو دعائي لإحدى شركات المياة العازية، ولكن ما لفت انتباه الجميع هو فكرة الإعلان التي تقوم على استخدام الخدع البصرية المتطورة في إخافة المارة بالشوارع.

فالإعلان يعتمد على شاشة غير مرئية تعكس مقاطع فيديو متحركة لحيوانات مفترسة ووحوش مخيفة، فتبدو وكأنها تهاجم المارة المتواجدين في المكان.

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