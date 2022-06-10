اخبار الخليج – البحرين تسجّل قفزة في إصابات كورونا.. 1029 إصابة جديدة وتعافي 570 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 5731 في يوم الخميس 9 يونيو 2022، وأظهرت تسجيل 1029 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 570 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 584750.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 6480 حالة، منها 27 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات في العناية المركزة.
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