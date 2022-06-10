هل من الممكن أن يحترف محمد صلاح بالدوري السعودي؟.. لاعب سابق بـ«الاتحاد» يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

سُئل حمد المنتشري نجم المنتخب السعودي سابقا وأسطورة اتحاد جدة، بشأن إمكانية انتقال صلاح للدوري السعودي في المستقبل.

ورد المنتشري خلال استضافته في برنامج “أكشن يا دوري” السعودي بقوله: “صلاح بإمكانه الاستمرار في الملاعب الأوروبية 3 أو 4 سنوات أخرى”.

وأضاف أفضل لاعب في آسيا عام 2005: “ببلوغه 34 عاما، أعتقد أن صلاح بإمكانه أن يلعب في الدوري السعودي، وسيكون إضافة كبيرة وقوية على المستويين الفني والجماهيري”.

وتابع “أتمنى بالطبع أن ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة، سيجلب معه وقتها من 20 إلى 30 مليون مشجع للفريق. هو يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، وشخصيته القوية ساعدته أن يتجاوز محطات صعبة في مشواره الاحترافي”.

وبدأ صلاح مسيرته الاحترافية بالانتقال من المقاولون العرب إلى بازل السويسري في 2012 ثم تنقل بين أندية تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وأخيرا ليفربول منذ صيف 2017.