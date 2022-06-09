شكرا لقرائتكم خبر السجن 6 أشهر عقوبة الاعتداء على حقوق المؤلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت النيابة العامة من الاعتداء على حقوق المؤلفين، والذي تصل عقوبته إلى السجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 250 ألف ريال.

وقالت: إنه يعتبر معتديا على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجيره أو تحويره أو السماح للآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه.

ويعد مؤلف أي شخص نشر المصنف منسوبا إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا دل دليل على عكس ذلك، فيما يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف.

ويكون مؤلفا للمصنف السمعي والمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف مثل: مؤلف النص وواضع السيناريو وواضع الحوار والمخرج والملحن.

ويحمي نظام حماية المؤلف المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها.

لو تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

وكذلك ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية، إلى جانب الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.

عقوبات مخالفة النظام:

الإنذار







غرامة مالية لا تزيد على 250 ألف ريال.



إغلاق المنشأة المتعدية أو التي أسهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين.



مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق



المؤلف