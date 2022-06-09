ضبط تشاليح عشوائية وتعديات على أراض حكومية بجدة

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وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الزهراني، أن البلدية رصدت وأزالت جميع الإحداثيات والتعديات التي شملت أربعة مواقع من الأسوار المخالفة قدرت مساحتها بـ295,000 م2، مشيرا إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع، وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت أمانة محافظة جدة ممثلة بالفرق الرقابية في بلدية طيبة الفرعية نشأة تشاليح عشوائية وتعديات على أراض حكومية في مخطط التشاليح شرق حي الصالحية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في منع نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضري.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الزهراني، أن البلدية رصدت وأزالت جميع الإحداثيات والتعديات التي شملت أربعة مواقع من الأسوار المخالفة قدرت مساحتها بـ295,000 م2، مشيرا إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع، وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.

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