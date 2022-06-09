«رابطة سلام» تؤهل الشباب للتواصل العالمي

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وتهدف «رابطة خريجي سلام» للتواصل الحضاري إلى إتاحة الفرص وتوفير الإمكانات للقيادات الشابة لممارسة مهاراتهم الحوارية والقيادية المكتسبة، وتمكين الشباب السعودي من الحضور الإيجابي والفعال والمؤثر في المحافل الدولية والانضمام لمبادرات مشروع سلام المتنوعة، للاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية التي جرى تدريبها عبر منظومة متكاملة من الأدوات واللقاءات وحلقات نقاش وورش العمل التدريبية التي تنمي لدى المشاركين أبرز المعارف والمهارات اللازمة في التواصل الحضاري الفعال، وتمكن المشاركين من المعرفة العلمية بأبرز القضايا المثارة والتحديات ومجالات تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مشروع سلام للتواصل الحضاري بعد غد «رابطة خريجي سلام» لمواصلة دعم وتمكين خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية وتعزيز الأثر بممارسة وتوظيف المكتسبات من برنامج التخرج من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والمشاركات الدولية المتنوعة.وتهدف «رابطة خريجي سلام» للتواصل الحضاري إلى إتاحة الفرص وتوفير الإمكانات للقيادات الشابة لممارسة مهاراتهم الحوارية والقيادية المكتسبة، وتمكين الشباب السعودي من الحضور الإيجابي والفعال والمؤثر في المحافل الدولية والانضمام لمبادرات مشروع سلام المتنوعة، للاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية التي جرى تدريبها عبر منظومة متكاملة من الأدوات واللقاءات وحلقات نقاش وورش العمل التدريبية التي تنمي لدى المشاركين أبرز المعارف والمهارات اللازمة في التواصل الحضاري الفعال، وتمكن المشاركين من المعرفة العلمية بأبرز القضايا المثارة والتحديات ومجالات تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.

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