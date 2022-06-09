شكرا لقرائتكم خبر وصول أولى طلائع الحجاج الماليزيين المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أمس، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» من مملكة ماليزيا، قادمة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي، حيث كان في استقبالهم ممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في مملكة ماليزيا هذا العام 1443 هـ، استمرارا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.

وتهدف المبادرة، وهي إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن وأحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءا من إصدار التأشيرة الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

مميزات مبادرة طريق مكة

