شكرا لقرائتكم خبر استعراض مواقع ومحطات مرور ضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، خلال استقباله وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق الربيعة، المواقع والمحطات التي يمر بها ضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمدينة المنورة، ومنظومة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المعايير بما يترجم تطلعات القيادة الرشيدة في تهيئة الأجواء بالمدينتين المقدستين للتيسير على ضيف الرحمن خلال أداء النسك في أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة.

وأشاد بأداء البرنامج في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف بما يسهم في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية من خلال زيارة مواقع التاريخ الإسلامي بالمدينة المنورة.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان، على ملامح من تفاصيل رحلة ضيف الرحمن في المدينة المنورة ابتداء بالمنافذ والمواقيت المكانية، مرورا بثاني الحرمين الشريفين، واستمع إلى استعدادات الجهات الحكومية المشاركة ميدانيا في منظومة خدمات الحج للموسم الحالي.

من جهته، أكد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أن البرنامج بالتشارك والتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة التطوير والأمانة ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف وجميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي، يعملون كمنظومة واحدة متناغمة لخدمة ضيوف الرحمن لتقديم أقصى درجات الرعاية والعناية والتيسير لضيوف الرحمن. وأشار إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في برنامج خدمة ضيوف الرحمن الثاني والثالث تسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر على كافة الأصعدة والخدمات، وذلك بدعم وتمكين أمير المنطقة ونائبه من خلال تطوير أداء جهود العاملين في الميدان، إلى جانب الإسهام في إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن في ظل البرامج التطويرية لتهيئة وتحسين خدمات مواقع التاريخ المرتبطة بالسيرة النبوية.

حضر اللقاء أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي ووكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد إسماعيل.