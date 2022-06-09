شكرا لقرائتكم خبر 15 دقيقة لنقل منبر خطيب المسجد الحرام إلى موقعه داخل صحن المطاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنقل إدارة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منبر الخطيب كل يوم جمعة في وقت قياسي يقدر بــ15 دقيقة، حيث يجري تجهيزه والإشراف على عمليات التعقيم والتطهير داخله بأحدث الإمكانات البشرية والآلية، التي خصصتها وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، لتجويد عمليات تعقيم وتطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته بأعلى المعايير الخدمية والصحية.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، وجود كفاءات سعودية شابة مؤهلة ومدربة تشرف على نقل المنبر إلى موقعه، وتجهيزه عبر منظومة عمل نوعية تعمل على تعقيم وتطهير السجاد الجديد وفرشه في أماكن المصليات وتعقيم وتنظيف الدواليب والأرفف المخصصة بالمصاحف والتأكد من جاهزية موقع المنبر وتوفر كافة خدمات التطهير والتعقيم والتطييب وفق أعلى معايير الجودة التي تنفذها إدارات وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في المسجد الحرام.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل على جاهزية المنبرين لأيام الجمعة، أحدهما المنبر الخشبي المصنوع من خشب الزان الطبيعي، والآخر منبر رخامي مصنوع من المرمر اليوغسلافي، مبينا أن هذه الجهود تأتي إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، في توفير أفضل وأجود الخدمات في الحرمين الشريفين.

1 المنبر الخشبي







مصنوع من خشب الزان الطبيعي



يحتوي على أربع درجات وجلسة



ارتفاعه 420 سم، وعرضه 1507 سم، وعمقه 154 سم



2 المنبر الرخامي