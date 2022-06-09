شكرا لقرائتكم خبر العواد: حقوق المعنف محفوظة.. والأسرة خط الدفاع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وثمن توجيهات القيادة بتحقيق الاستقرار الأسري، مؤكدا الدور والجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة ظاهرة العنف الأسري، مما جعلها في طليعة الدول المبادرة من خلال اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة.وأشار في كلمة له خلال افتتاحه ندوة بعنوان «دور الإرشاد الأسري كخط دفاع في مواجهة العنف»، إلى أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بقضايا العنف بجميع أشكاله وأنواعه، وذلك بالعمل من خلال أجهزتها على التفاعل مع قضايا العنف والتأكيد على حقوق المعنفين وحمايتهم بالتعاون مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة.
وأضاف أن الهيئة لديها مركز اتصالات متقدم يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، وأنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة بموضوع العنف لكنها تؤكد دائما على حقوق المعنفين وحمايتهم.
كما تحرص على مسائل العنف وتعدها من المسائل الجوهرية، حيث إن حق المعنف محفوظ، مشيرا إلى أن أعداد هذه الظاهرة ليست بالكبيرة إلا أنه من الواجب التعامل معها، وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة الكريمة -حفظها الله- على معالجة هذه الظاهرة والعمل على كل ما يحقق استقرار الأسرة وتماسكها، مشددا في ذات الوقت على أن الإرشاد الأسري له دور كبير في موضوع الحماية والتدخل.
محاور الندوة:
- دور القطاع الحكومي في الإرشاد الأسري للتصدي للعنف.
- آليات التبليغ عن وقائع العنف الأسري والمساندة.
- حماية المبلغين وتأهيل ضحايا العنف.
- نماذج رائدة في الإرشاد الأسري للتصدي للعنف.
- دور مؤسسات المجتمع المدني.
- دور الحوار الأسري والقطاع الأهلي للحد من هذه الظاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر العواد: حقوق المعنف محفوظة.. والأسرة خط الدفاع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.