شكرا لقرائتكم خبر العواد: حقوق المعنف محفوظة.. والأسرة خط الدفاع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد أن حق المعنف محفوظ وأن أعداد ظاهرة العنف الأسري ليست بالكبيرة إلا أنه من الواجب التعامل معها وأن الأسرة خط الدفاع الأول.

وثمن توجيهات القيادة بتحقيق الاستقرار الأسري، مؤكدا الدور والجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة ظاهرة العنف الأسري، مما جعلها في طليعة الدول المبادرة من خلال اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة.

وأشار في كلمة له خلال افتتاحه ندوة بعنوان «دور الإرشاد الأسري كخط دفاع في مواجهة العنف»، إلى أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بقضايا العنف بجميع أشكاله وأنواعه، وذلك بالعمل من خلال أجهزتها على التفاعل مع قضايا العنف والتأكيد على حقوق المعنفين وحمايتهم بالتعاون مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة.

وأضاف أن الهيئة لديها مركز اتصالات متقدم يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، وأنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة بموضوع العنف لكنها تؤكد دائما على حقوق المعنفين وحمايتهم.

كما تحرص على مسائل العنف وتعدها من المسائل الجوهرية، حيث إن حق المعنف محفوظ، مشيرا إلى أن أعداد هذه الظاهرة ليست بالكبيرة إلا أنه من الواجب التعامل معها، وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة الكريمة -حفظها الله- على معالجة هذه الظاهرة والعمل على كل ما يحقق استقرار الأسرة وتماسكها، مشددا في ذات الوقت على أن الإرشاد الأسري له دور كبير في موضوع الحماية والتدخل.

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