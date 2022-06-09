الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس ” فوتسي 100″ تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر – الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية – تراجعًا بنسبة 1.54 %، ما يعادل 116.79 نقطة، ليصل عند مستوى

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